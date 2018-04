Fußball Da war doch was

Roland Flad

Der SSV Ehingen-Süd steht in der Fußball-Verbandsliga vor dem nächsten Aufsteiger-Duell, wenn er am heutigen Samstag um 15.30 Uhr bei der TSG Öhringen antritt. In der Partie des 21. Spieltages begegnen sich aber auch zwei Tabellen-Nachbarn aus der Abstiegszone. Der Vorletzte Öhringen trifft auf den Drittletzten Ehingen-Süd; dazwischen liegen nur zwei Punkte.

Die Ausgangslage ist damit klar: Süd kann sich mit einem Dreier weiter aus der Gefahrenzone befreien, während Öhringen mit einem Heimsieg die Mannschaft aus Kirchbierlingen überholen kann.

Die Öhringer wollen nach ihren Trainer-Turbulenzen wieder in die Erfolgsspur zurück. Nachdem Trainer Marius Müller im Februar aufgehört hatte, fand die TSG mit Wolfgang Guja eine interne Lösung. Guja ist ein Verbandsliga-erfahrener Trainer, der eineinhalb Jahre lang das Juniorteam der TSG Öhringen/SC Michelbach/Wald betreute. Er wird nach wie vor unterstützt von Andreas Hofmann und Jörg Czeilinger. Die Erfolge lassen noch auf sich warten: Nach der 1:3-Niederlage gegen Normannia Gmünd folgte ein 1:2 in Essingen. Mit 47 Gegentoren stellen die Öhringer bisher die schlechteste Defensive der Liga.

Mit veränderter Aufstellung

Aber davon sollte sich Ehingen-Süd nicht blenden lassen; auch die Kirchbierlinger sind in dieser Bilanz mit 44 Gegentoren nicht viel besser. Das beschäftigt auch SSV-Trainer Michael Bochtler, der in der Abwehr und im Mittelfeld derzeit nicht so viele Optionen besitzt. Ohne Michael Turkalj und Philipp Schleker auf der Sechser-Position muss er den Kader erneut umbauen. Wie, ließ er offen. Fraglich bleibt zudem der Einsatz von Noah Gnandt, Daniel Maier, Danjel Sutalo und Torwart Fabian Heiland. Besser sieht es in der Offensive aus mit Hannes Pöschl, Daniel Haas und Timo Barwan.

Gleichwohl brauchten die Kirchbierlinger die Auszeit über Ostern. Die Erholungsphase habe der Mannschaft gut getan, sagt Bochtler. Aber jetzt gelte es wieder die Spannung aufzubauen. Und, da war doch noch was: Im Hinspiel musste Süd durch den Treffer von TSG-Torjäger Volkan Demir eine 0:1-Niederlage hinnehmen. Heute gilt es, den Spieß umzudrehen.