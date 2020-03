Die Fußballer aus der Region tun es den Fußball-Profis wie Jérôme Boateng gleich und machen bei der Facebook-Challenge unter dem Hashtag #stayhome mit. Die Spieler jonglieren dabei in ihren Wohnzimmern mit einer Rolle Klopapier und posten die Filme im Netz.

Der TSV Allmendingen hat ein sehr nettes Filmchen zusammengeschnitten und auf seiner Facebook-Seite online gestellt.

Zum Song von Wiz Khalifa „Black and Yellow“ – die Allmendinger Vereinsfarben – jonglieren die TSV-Akteure in Alltagsklamotten gekonnt ihr Klopapier. Den Kapitän erkennt man sofort an der Kapitänsmütze und Seemannsklamotten. Am Ende wagt ein Spieler einen Volleyschuss, der den klirrenden Geräuschen zu Folge in etwas Zerbrechlichem landet. Hut ab vor der Kreativität in diesen Zeiten. Da kommt keine Langeweile auf!