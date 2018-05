Fußball Bochtler: Gespielt wie ein Absteiger

Werner Gallbronner

Das hatten sich Spieler, Verantwortliche und Fans des Fußball-Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd anders vorgestellt: Statt beim schon feststehenden Absteiger SF Schwäbisch Hall einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen, stecken die Kicker aus der Pfarrei drei Spieltage vor Saisonschluss wieder richtig drin im Kampf gegen den Abstieg. Sie unterlagen am Samstag im Optima Sportpark nach torloser erster Halbzeit 0:2.

Weniger über die Niederlage an sich zeigte sich Süd-Trainer Michael Bochtler enttäuscht: „Mich regt viel mehr auf, dass wir das Spiel in einer Art und Weise verloren haben, wie man nicht verlieren darf.“ Unkonzentriertheiten und falsche Entscheidungen hätten sich durch die ganze Partie gezogen. Immer wieder gab es Abspielfehler im Aufbau, sodass die Kirchbierlinger sich kaum eigene Torchancen herausarbeiten konnten. Dabei wuchs Schwäbisch Hall beileibe nicht über sich hinaus. Der Tabellenletzte spielte das, was er auch in den vergangenen Wochen gezeigt hatte. Wo ihm bei einem Unentschieden und knappen Niederlagen allerdings auch das Quäntchen Glück gefehlt hatte. Dennoch kreidet der Süd-Trainer die Niederlage dem eigenen Unvermögen an diesem Samstag an.

„Wir haben gespielt wie ein Absteiger“, polterte Bochtler. Der Gastgeber habe das Spiel nicht gewonnen, „sondern wir haben es verloren, wir haben Geschenke verteilt“. Nutznießer war zweimal Pascal Hopf in der 68. und 78. Minute. Die Szenen ähnelten sich: Schwäbisch Hall brachte einen langen Ball nach vorne, weder der herauslaufende Süd-Torhüter Benjamin Gralla noch Fabian Sameisla brachten das Spielgerät unter Kontrolle, was Hopf dankend zum 1:0 und 2:0 annahm.

Rot in der Nachspielzeit

Zu allem Überfluss kassierte Stefan Hess in der Nachspielzeit eine Rote Karte. Schiedsrichter Tobias Bauch erkannte auf grobes Foulspiel, wobei Michael Bochtler das als eine viel zu harte Entscheidung wertete: „Es war ein normales Foul, nie und nimmer rot.“ Hess wird in den nun anstehenden wichtigen Begegnungen vorerst fehlen. Für Süd gilt es den Frust abzuschütteln und im Endspurt das Spiel zu zeigen, das es über weite Strecken der Rückrunde ausgezeichnet hat. Die Kirchbierlinger stehen – je nachdem, ob es drei oder vier Direktabsteiger gibt – zwei oder drei Zähler vor dem Relegationsrang. Mit Rutesheim (Platz 13) am kommenden Wochenende und Pfullingen (Platz 14) am letzten Spieltag hat der SSV noch zwei Heimspiele gegen Kontrahenten aus dem Tabellenkeller. Dazwischen liegt die Partie beim derzeitigen Tabellendritten Hollenbach.