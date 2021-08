Mit der ersten Runde des Fußball-Bezirkspokals steht für einige Mannschaften der Region am Sonntag das erste Pflichtspiel an. Allerdings ist es zunächst ein Pokal auf Sparflamme, da viele Klubs dank eines Freiloses bereits in der zweiten Runde stehen, die ab dem 22. August ausgespielt wird.

Den Auftakt des diesjährigen Wettbewerbs, in den der SV Ringingen als Titelverteidiger startet, macht bereits am Samstag die SGM Emerkingen/Ehingen-Süd II