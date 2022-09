Mit dem Spiel der SGM Rottenacker/Munderkingen beim FV Altheim endet am Mittwochabend (19 Uhr) die dritte Runde des Bezirkspokals. Bereits am kommenden Donnerstag steht dann das Achtelfinale an, die Auslosung erfolgt nach der Mittwochspartie. Das Team von Trainer Timm Walter will dabei wieder in die...