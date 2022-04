Nachdem der Fußball am Wochenende auf nahezu allen Plätzen wegen des Schneefalls geruht hat, hoffen die verbliebenen Teilnehmer im Bezirkspokal darauf, dass die Plätze wieder schnell bespielbar sind. Denn viel Zeit für Nachholpartien bleibt nicht, schon in sieben Wochen stehen die Endspiele an. ...