Vier der fünf derzeitig besten Bezirksliga-Mannschaften treffen am Sonntag in direkten Duellen aufeinander. Zwei Spiele Rückstand, sechs Punkte hinter der Tabellenspitze: Die SG Öpfingen hat den Sprung nach oben noch selbst in der Hand. Umso bedeutender ist das Spiel am Sonntag, wenn ab 15 Uhr Ta...