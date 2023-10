Bereits am Freitagabend ist die TSG Ehingen ab 19 Uhr bei der SGM Altshausen/Ebenweiler zu Gast. Dann will die Mannschaft von Trainer Taner Celik den Negativtrend von zuletzt zwei Niederlagen in Serie stoppen. Durch die beiden Pleiten hat der Landesliga-Absteiger nicht nur die Tabellenführung in de...