Vier Anläufe unternahm die TSG Ehingen seit dem Abstieg 2018 in die Bezirksliga, um wieder in die Fußball-Landesliga zurückzukehren. Jetzt steht die Meisterschaft und der Aufstieg endlich kurz bevor. Mit einem Sieg am Samstag ab 17 Uhr kann die Mannschaft von Trainer Taner Celik im Heimspiel gege...