Die SGM SW Donau hat am Wochenende mit dem 5:1 gegen die TSG Ehingen dem SV Hohentengen zur Tabellenführung in der Bezirksliga verholfen. Am Donnerstag machte das Team von Trainer Timm Walter das Titelrennen weiter spannend und mischt nun selber im Kampf um den Aufstieg mit. Gegen Hohentengen gelan...