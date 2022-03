SG Hettingen/Inneringen - TSG Ehingen 1:3

Mit 3:1 gewann der Tabellenführer sein Auswärtsspiel beim Tabellen-13. Damit melden sich die Ehinger wieder an der Spitze zurück und gewannen zum dritten Mal in Folge auf fremdem Platz. In der Anfangsphase brachte Valentin Gombold die Gäste in Führung (...