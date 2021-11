Nach zuvor drei Niederlagen in Serie konnte die SG Altheim den Negativtrend am vergangenen Spieltag stoppen und wieder gewinnen. Mit dem 2:1-Sieg in letzter Minute gegen Langenenslingen im Rücken geht es nun am Samstag zum FC Krauchenwies. Der gewann mit demselben Ergebnis in Bad Saulgau und ha nur...