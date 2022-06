Der FV Schelklingen/Hausen hat in der Fußball-Bezirksliga das vorletzte Spiel und entscheidende Duell um den Relegationsplatz mit 1:2 gegen den FV Altheim verloren und steigt in die Kreisliga A ab. Die Gäste waren von Beginn an etwas dominanter und hatten zwei, drei gute Schusschancen. „Wir brau...