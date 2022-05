Schon zwei Tage nach dem Halbfinalspiel im Bezirkspokal beim FC Laiz hat die TSG Ehingen mit der SF Hundersingen in der Bezirksliga einen Abstiegskandidaten zu Gast. Im eigenen Stadion kann der Spitzenreiter am Samstag (15 Uhr) einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft machen, bevor die Saiso...