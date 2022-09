Die SGM Rottenacker/Munderkingen will in der Bezirksliga endlich wieder in die Spur finden und den ungeliebten Tabellenkeller verlassen. Das Auftaktprogramm des Vizemeisters hatte es aber auch in sich. Neben drei Aufstiegsanwärtern traf man mit der SGM Ertingen auf einen Aufsteiger. Am Sonntag wart...