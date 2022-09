FC Laiz – SGM Rottenacker/Munderkingen 1:2

„Der Sieg geht am Ende verdient an uns“, sagte Trainer Timm Walter. Die Gastgeber agierten viel mit langen Bällen und kamen so auch zum Führungstreffer von Julius Frank (37.). Trotz den Niederlagen in der Bezirksliga zuletzt, ließen sich die SGM-Spi...