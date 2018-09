Frauenfußball Auswärts im Einsatz

Ehingen / Maurice Glienke

Alle Frauenteams aus der Region treten an diesem Wochenende auf fremden Plätzen an. Aber auch dort gilt es, so viele Siege wie möglich einzufahren. Denn die meisten der Mannschaften sind ohne Einsatz am darauffolgenden Wochenende.

Einen Fehlstart verhindern will der SV Granheim in der Landesliga. Denn die Mannschaft von Trainer Steffen Kemedinger holte aus den ersten beiden Partien nur einen Zähler. Für den Absteiger aus der Verbandsliga ist das bisher zu wenig. Denn man wollte sich im oberen Drittel festsetzen. Die Aufgabe wird aber enorm schwierig werden, denn die SVG-Damen sind beim Tabellenführer Spvgg Berneck/Zwerenberg zu Gast. Mit einem beeindruckend starken Saisonstart und einem 7:1 gegen den SV Sulmetingen überraschte die Mannschaft aus dem nördlichen Schwarzwald die gesamte Liga. Auf der knapp 120 Kilometer langen Fahrt zurück soll es aus Granheimer Sicht im besten Fall noch einiges zu bejubeln geben.

Weite Anreise

Einen mindestens genau so weite Reise vor sich hat die SG Altheim, die beim Mitaufsteiger SpVgg Lindau zu Gast ist. Mit voller Punkteausbeute stehen die Altheimerinnen derzeit auf Rang drei der Tabelle. Als Aufsteiger will Trainer Gerhard Kottmann mit seiner Mannschaft so schnell wie möglich den Klassenerhalt sichern und dann im vorderen Teil der Tabelle mitmischen. „Es ist ein Entwicklungsprozess mit meiner jungen Mannschaft, wir sind auf einem guten Weg“, sagte der SGA-Coach. Das Team vom Bodensee überraschte in der Sommerpause mit der Verpflichtung der Gibasova-Schwestern, beides frühere slowakische Nationalspielerinnen, die zuvor in Österreichs Bundesliga spielten.

Für die SG Griesingen geht es in der Regionenliga zum SV Lautertal, der wie die Mannschaft von Alexander Knapp einen Erfolg aus den ersten beiden Partien holte. Die Gäste zeigten zwei durchwachsene Vorstellungen und mussten insgesamt schon sechs Gegentreffer hinnehmen. Weitaus zuviel aus Sicht von Trainer Knapp. „Der Gegner ist einer der Mitfavoriten um den Aufstieg, da wird es schwer.“

In der Bezirksliga wollen der SV Uttenweiler II und auch die SG Öpfingen im direkten Duell ihre ersten Punkte der Saison holen. Die SGÖ verlor zum Auftakt, während Uttenweilers „Reserve“ bisher noch nicht im Einsatz war. Die SG Dettingen ist beim SC Blönried II zu Gast. Nach dem Erfolg im Derby zum Start will Patrick Baier mit seiner Mannschaft dort weiter nachlegen. „Es wird aus meiner Sicht ein ganz anderes Spiel werden als zuletzt“, blickte der Dettinger Trainer voraus. Er sieht weiter Verbesserungspotenzial seines Teams, „denn wir kommen gerade erst aus der Vorbereitung“.

Schon gestern Abend war die SGM Ennahofen/Altheim zum ersten Mal im Einsatz und unterlag gegen den SV Langenenslingen 1:2 (1:1). Nach frühem Rückstand glich Teresa Neumann aus (23.), doch das reichte nicht.