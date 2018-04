Fußball-Kreisliga A Auswärts die Aufgaben machen

Patrick Huss

Vier Nachholspiele standen unter der Woche in der A1 auf dem Programm. Der SV Ringingen und der VfL Munderkingen trennten sich 1:1 (wir berichteten). Tabellenführer Riedlingen tat sich in Ertingen schwer, konnte aber durch den Treffer von Pascal Schoppenhauer (12.) drei Punkte mitnehmen. Kirchen hatte den Tabellenzweiten Betzenweiler zu Gast auf dem Semmelbühl. In der ersten Halbzeit waren die SFK noch auf Augenhöhe, nach der Gästeführung durch Viktor Hasenkampf (27.) glich Thomas Mang in der Nachspielzeit aus (45.+1). Im zweiten Spielabschnitt waren die Gäste jedoch überlegen und machten durch die Treffer von Rudolph (69.), Hasenkampf (85.) und Buck (88.) den Sieg klar. Eine klare Angelegenheit war das Duell SV Oggelsbeuren – SG Öpfingen. Die Gäste wahrten mit dem 6:0-Auswärtssieg nicht nur die Chancen auf die Relegation, sondern besserten auch ihr Torverhältnis auf. Die SGÖ-Tore schossen Felix Stoß (10.), Hans-Jörg Nothacker (14.), Philipp Mall (23.), Vincenzo Mele (48.), Manuel Schaupp (73.) und Tobias Schüle (83.).

Der Torjäger fehlt

Am Sonntag um 15 Uhr sind sieben Partien angesetzt. Viele Mannschaften aus der Region sind dabei auswärts am Ball. So zum Beispiel der FC Schelklingen/Alb, der in Oggelsbeuren seine Visitenkarte abgibt. Alb verlor zuletzt zweimal (2:3 gegen Ringingen und 1:2 gegen Bussen) und sehnt sich nicht nur nach der Rückkehr von Top-Torjäger Timo Rothenbacher, sondern auch nach einem Sieg. Nach dem Duell mit dem Tabellenzweiten Betzenweiler steht für Kirchen schon das nächste Kaliber an. Man ist zu Gast bei Tabellenführer TSV Riedlingen. Jedoch hat die Elf von Rudolf Soukup gute Erinnerungen an das Hinspiel – auf eigenem Platz fügten die SFK dem Ligaprimus die bisher einzige Niederlage zu. Die SG Öpfingen zeigt zurzeit guten Offensivfußball. 13 Tore in den vergangenen drei Spielen sind eine klare Ansage an die Konkurrenz. Bei Ertingen/Binzwangen möchte die SGÖ nahtlos an die letzten Leistungen anknüpfen. Ringingen hat in Dürmentingen die Chance, gegen einen direkten Konkurrenten weiter Boden gut zu machen. Beide Mannschaften liegen in der Tabelle fast gleich auf, der SVR liegt mit einem Spiel weniger nur einen Punkt hinter der Wilke-Elf.

Griesingen hat die Spiele gegen starke Gegner erst einmal hinter sich gebracht und möchte gegen Schlusslicht Pflummern viele Tore schießen. Auch Oberdischingen hat ein Heimspiel. Gegen Betzenweiler hängen die Trauben jedoch hoch. Munderkingen will gegen das schlechter platzierte Bussen punkten.