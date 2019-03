Fußball Auftakt 2019 am Neckar

Roland Flad

Mit dem 17. Spieltag startet die Fußball-Verbandsliga ins Jahr 2019. Das erklärte Ziel der Teams: wieder gut reinkommen in die Saison – leichter gesagt als getan. Der SSV Ehingen-Süd will heute bei der TSG Tübingen etwas Zählbares mitnehmen. Anpfiff am Neckar ist um 15 Uhr.

„Alle fahren mit“, freut sich Michael Bochtler. Der Trainer des SSV Ehingen-Süd kann am heutigen Samstag aus dem Vollen schöpfen was seine Mannschaft angeht. Über seine endgültige Start-Formation wollte er sich noch mit seinem Co-Trainer Michael Turkalj austauschen. Fest steht jedoch, dass bis auf Timo Kästle, Lukas Schick und Torhüter Fabian Heiland alle Mann an Bord sind. Die Kirchbierlinger reisen in Kleinbussen an.

Die Bilanz des SSV gegen Tübingen ist ausgeglichen. In der vergangenen Saison spielte Süd daheim remis, verlor aber 0:3 bei den Neckarstädtern. In der laufenden Runde gab es am 2. Spieltag einen 3:2-Erfolg für Süd. „“Wir wollen jetzt auch mal in Tübingen punkten und etwas mitnehmen“, sagt Bochtler.

Auch wenn die Vorbereitungsphase auf die restlichen 14 Spieltage bei Süd ziemlich zäh angelaufen ist, sind Bochtler und die Seinen optimistisch. Der Start mit den Trainingsbedingungen und dem Personal sei holprig gewesen, sagt Bochtler. „Dafür waren die letzten drei Wochen gut“. Er konnte mit 18, 19 Mann trainieren, darunter erstmals im Rahmen eines Traininglagers am Gardasee. Auch angeschlagene Spieler wie Philipp Schleker, Daniel Haas und Hannes Pöschl kehrten wieder ins Team zurück.

Positiv verbuchte Ehingen-Süd das abschließende Vorbereitungsspiel beim Landesliga-Tabellenführer SC Berg. Für Bochtler „die richtige Qualität zum richtigen Zeitpunkt“, denn die Berger verlangten den Kirchbierlingern alles ab.

Bochtler hält sehr viel von der TSG Tübingen. „Mir gefällt die flexible Spielweise“, sagt Bochtler, „Tübingen hat ein gutes, variables Konzept.“ Darauf müsse sich seine Mannschaft einstellen. Gespannt sein darf man wie die Offensive der Gäste ihre Qualität ausspielen kann; immerhin hat Ehingen-Süd bislang schon 37 Treffer erzielt und stellt damit den zweitbesten Angriff der Liga. Auf der anderen Seite kassierten die Kirchbierlinger auch schon 31 Gegentore. Das Tübinger Torverhältnis sieht mit 28:29 negativ aus.

Der Tübinger Trainer Michael Frick, der die TSG seit Herbst 2005 coacht, warnte seine Mannschaft vor der Gäste-Offensive: „Da müssen wir unsere neu gefundene defensive Qualität dagegensetzen“, sagte Frick der SÜDWEST PRESSE in Tübingen. Im Schwäbischen Tagblatt betonte Frick zudem die Wichtigkeit der gesamten Arbeit gegen den Ball. Dies habe sein ganzes Team erkannt. Dabei sollen auch die Neuzugänge Lukas Hartmann und Marvin Methner, der Oberliga-Erfahrung mitbringt, helfen.

Bei den Uni-Städtern kehren mit Jonas Frey und Magnus Haas zwei Langzeitverletzte zurück. „Beide werden zwar noch Zeit brauchen, uns aber definitiv verstärken“, sagt Frick.

Die TSG Tübingen muss gegen Ehingen-Süd jedoch auf einige Akteure verzichten: Heute fehlen Lars Lack und David Haar (beide im Urlaub), Tammo Heinzler (Praktikum), Lukas Fetzer (Handbruch) und Tim Schöller (gesperrt). Mal sehen, wie sich der Ausfall von Lack, der gegen Süd insgesamt schon drei Tore erzielte, bemerkbar macht. Der 23-jährige Angreifer ist mit neun Treffern der Tübinger Torjäger vom Dienst. „Wir werden trotzdem elf Spieler zusammenbekommen und nochmals einige auf der Bank haben“, äußert sich Michael Frick zuversichtlich. Mit einem Heimsieg kann Tübingen punktemäßig mit Süd gleichziehen.

„Die Mannschaften liegen alle eng beisammen“, weiß auch Bochtler. Dies gilt auch für Aufsteiger FV Olympia Laupheim. Die Mannschaft von Trainer Hubertus Fundel erwartet heute um 15 Uhr den Tabellenzweiten Sportfreunde Dorfmerkingen. Während der Tabellenachte aus Laupheim seit sieben Spielen kein Erfolgserlebnis mehr feiern konnte, weist Dorfmerkingen mit 16 ungeschlagenen Begegnungen eine blitzsaubere Bilanz 2018 auf.

Zwei Torjäger auf Augenhöhe

Aber auf Augenhöhe begegnen sich die Torjäger der Kontrahenten: Simon Dilger ist mit neun Treffern Laupheims bester Schütze; Dorfmerkingen hat in Daniel Nietzer (10 Tore) seinen „Goalgetter“. Der Blick an Donau und Neckar richtet sich am 17. Spieltag auch auf die weiteren Tabellennachbarn. So steht der TSV Essingen, nächster Gastgeber für Ehingen-Süd, gegen den abstiegsbedrohten FC Wangen auf dem Prüfstand, während der VfL Sindelfingen den ebenfalls gefährdeten VfB Neckarrems erwartet. Der 1. FC Heiningen trifft auf Calcio Leinfelden-Echterdingen; Calcio ist erster Heimspiel-Gegner von Ehingen-Süd am 16. März.

Kader SSV Ehingen-Süd: Gralla, Hess, Deiss, Gnandt, Sapina, Sameisla, Vöhringer, Daur, Barwan, Telalovic, Haas, Schleker, Sutalo, Pöschl, Akhabue, Sarigiannidis, Maier, Schenk, Vonnier.