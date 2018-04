Fußball-Bezirksliga Altheim muss mit Rückschlägen umgehen können

mgl

Mit Rückschlägen umzugehen ist die SG Altheim in dieser Bezirksliga-Saison schon gewohnt. Selten gab es bisher mal eine längere positive Phase für das Team um Trainer Joachim Oliveira. Zum seit einem knappen Jahr verletzten Dominic Stoll (Kreuzbandriss), kamen zuletzt auch noch die Stammspieler Sandro Oliveira (Muskelfaserriss) und Andreas Kottmann (Bänderriss) hinzu. Kapitän Peter Leicht fehlte nun ebenfalls schon seit zwei Wochen wegen eines Virus.

So war Altheims Trainer immer wieder gezwungen, die Mannschaft neu zu formieren. Mit 28 Punkten auf dem Konto gelang das für einen Aufsteiger aber bisher sehr gut. Mit der 0:3-Niederlage gab es das erste Spiel seit längerer Zeit ohne eigenen Torerfolg. Treffer müssen aber her, denn noch fehlen ein paar Punkte zum sicheren Klassenerhalt. Der erste Schritt kann im kommenden Heimspiel gegen den SV Ebenweiler gemacht werden. Denn der Gegner ist derzeit noch in großer Abstiegsgefahr. Für diese Aufgabe gibt Trainer Oliveira aber eine andere Marschroute vor als noch zuletzt gegen die Spitzenteams. „In einem Heimspiel gegen ein abstiegsbedrohtes Team wollen wir das Spiel machen und sie fordern. Es wird trotzdem wichtig sein, wieder defensiv gut zu stehen“, erklärte er.

Damit würden die Altheimer auch dem FV Schelklingen-Hausen weiterhelfen. Der wiederum steht punktgleich mit dem Altheimer Gegner in der Abstiegszone. Auf die anderen Mannschaften sollten sich die Schelklinger aber nicht verlassen. Vorerst gilt es die eigenen, schweren Aufgaben zu erledigen. Gegen den FC Krauchenwies, der auswärts weit stärker als auf eigenem Platz ist, erwartet Trainer Jens Kannemann in Hausen eine knifflige Aufgabe. Sein Team braucht jedoch Punkte, um nicht noch weiter in der Tabelle abzurutschen. Umso bitterer war die Niederlage in letzter Minute am vergangenen Wochenende gegen den direkten Konkurrenten aus Ebenweiler. In der Offensive gilt es nun noch zuzulegen, um die schwache Ausbeute von erst 27 Saisontoren zu verbessern und die Chancen auf einen so wichtigen Erfolg zu erhöhen.

Kämpferisch verbessert zeigte sich die TSG Rottenacker zuletzt gegen den SV Uttenweiler. Im Heimspiel holte das Team von Trainer Timm Walter ein 1:1-Unentschieden. „Es war eine Steigerung zu den anderen Spielen nach der Winterpause zu erkennen“, sagte TSG-Pressewart Uwe Schneider. Nach einigen Partien gegen Teams aus dem oberen Drittel geht es nun zum Tabellenschlusslicht FV Bad Saulgau. Bisher weilten die Kurstädter nur in der Abstiegszone und stehen derzeit bei erst elf Punkten. Auf mehr als das Dreifache davon will die TSG ihr Punktekonto nach dem Spiel erhöht haben. Mit einer guten Teamleistung soll es auswärts mit dem ersten Sieg nach der Winterpause klappen. „Wenn Rottenacker mal in Fahrt kommt, dann ist das für alle schwer aufzuhalten. Aber genau dahin muss die Mannschaft noch kommen und das fehlt bisher“, erklärte Uwe Schneider.