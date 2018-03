Fußball-Landesliga Abstiegskampf pur geht weiter

Roland Flad

Der verschärfte Kampf gegen den Abstieg geht unvermindert weiter: Am 23. Spieltag der Fußball-Landesliga muss sich die TSG Ehingen am heutigen Samstag mit dem SV Kehlen auseinandersetzen. Die Partie wird um 16 Uhr auf dem Ehinger Kunstrasenplatz am Wenzelstein angepfiffen.

Unmittelbar nach der 0:3-Niederlage in Weiler hat der Ehinger Trainer Roland Schlecker den Blick nach vorne gerichtet und sich Gedanken zum Heimspiel gegen Kehlen gemacht. Da müsse ein Sieg her, wie er vor einer Woche sagte. „Das Spiel muss man einfach gewinnen“, bekräftigte der TSG-Übungsleiter noch einmal. Die Ehinger wollen sich nicht nur für die 0:5-Niederlage aus dem Hinspiel revanchieren. Viel wichtiger ist, dass der Tabellenletzte jetzt die Dreier unter Dach und Fach bringen muss.

Im Training befassten sich Schlecker und seine Mannschaft unter der Woche mit dem Schwerpunkt-Thema Spielaufbau. „Wir müssen nach vorne mehr tun und mehr Torchancen herausarbeiten“, sagte er.

Wenn es heute ums Verwerten der Möglichkeiten geht, dann muss Ehingen auf Angreifer Julian Guther verzichten. Er erlitt einen Kahnbeinbruch. Auch Jan Hadamitzky und Mathias Soukup mussten absagen.

Im April stehen dem Landesliga-Aufsteiger dann auch wieder Torhüter Philipp Steudle und Angreifer Marc Steudle zur Verfügung. Bis wann wieder mit Stürmer Paolo Soumpalas zu rechnen ist, bleibt offen.

Dagegen kehrt mit Valentin Gombold eine Option für die TSG-Offensive zurück. Auch bei Narciso Filho sieht es dem Vernehmen nach ganz gut aus, dass er heute eingesetzt werden kann.

Die Gäste aus Kehlen sind als Tabellensechster freilich favorisiert; sie fahren jedoch mit einem mulmigen Gefühl an die Donau. „Wir sind uns der Delikatesse der Aufgabe bewusst“, sagt SVK-Pressemann Josef Kesenheimer, „für uns steht einiges auf dem Spiel.“ Zwischen Kehlen und den Nichtabstiegsplätzen liegen nur fünf Punkte. Dieses Polster wollen die Oberschwaben nicht hergeben. Kehlen hoffe ferner, dass es auf dem Ehinger Kunstrasen zurecht komme.

Abgänge verzeichnete die Mannschaft von Trainer Michael Steinmaßl nicht, dafür kehrte Nikolai Hack im Januar von einem Auslandsaufenthalt wieder zurück. Hinter Torjäger Johannes Beier, der mit 14 Einschüssen auf Platz zwei der Landesliga-Liste steht, soll Hack als zweiter Stürmer zum Einsatz kommen. „Wir sind fast komplett“, sagte Kesenheimer. Nur die beiden Abwehrspieler Robin Knöpfler und Dennis Horvat fehlen.

Gespannt sein darf man, wie sich die Ehinger Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib schlagen werden. Der Tabellenvorletzte Weingarten erwartet Balingen II, der FV Ravensburg II ist beim TSV Eschach gefordert und der SV Mietingen steht beim Tabellendritten TSV Berg vor einer äußerst schweren Auswärtsaufgabe.