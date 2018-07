Fußball-WM „Ich tippe wieder 4:1 für Kroatien“

Leid geplagte Nation endlich im Endspiel

Kroatien steht am Sonntag gegen Frankreich erstmals in einem Endspiel der Fußball-WM. Seit 1992 ist Kroatien nach der Unabhängigkeit Mitglied des Weltverbandes FIFA, erstmals dabei waren die Kroaten 1998 in Frankreich: Aus im Halbfinale mit 1:2 gegen Frankreich. 2002 Japan/Südkorea: Kroatien scheitert ausgerechnet gegen WM-Neuling Ecuador mit 0:1 im letzten Gruppenspiel und ist raus. 2006 in Deutschland: Vorrunden-Aus nach 0:1 Brasilien, 0:0 Japan, 2:2 gegen Australien und Platzverweis für Dario Simic und Josip Simunic. 2010 Südafrika: Kroatien verpasst die WM als Gruppendritter. 2014 Brasilien: 1:3 gegen Gastgeber, 4:0-Sieg über Kamerun, aber Niko Kovacs Team verpasst K.o.-Phase nach 1:3 gegen Mexiko.