Jugendfußball „Bombenleistung“ der B-Junioren

Ehingen / Helen Weible

Die B-Junioren der TSG Ehingen haben mit dem VfL Pfullingen einem Topteam der Fußball-Verbandsstaffel Süd die erste Niederlage zugefügt. Auf heimischen Kunstrasen setzte sich die Mannschaft um Trainer Matthias Zok mit 4:3 (3:1) durch. Es war der zweite Saisonsieg nach dem 2:1 in Biberach die Woche zuvor. Damit rückt die U17 der TSG in der Tabelle auf den zehnten Platz vor. „Das war eine Bombenleistung meines Teams. Es hat gezeigt, das es zurecht in dieser Klasse spielt und das Potenzial hat, sich hier zu halten“, sagt Zok.

Tatsächlich hatte seine Mannschaft die zweistellige Niederlage im Verbandspokal unter der Woche gut verdaut. Sie wusste das 0:12 (0:4) gegen den Bundesligisten 1. FC Heidenheim vor einer beachtlichen Zuschauerkulisse richtig einzuordnen. Auf Pfullingen hatte man sich gut vorbereitet und die offensive Neuausrichtung verinnerlicht. „Meine Mannschaft hat mit Leidenschaft gespielt, unsere Taktik umgesetzt und die Tore zur richtigen Zeit erzielt“, lobt Zok – und das bei zig angeschlagenen Akteuren und ohne die erst ab 1. November spielberechtigten Pablo Ihle und Logan O’Callaghan.

In der Liga folgen nun gleich zwei Sechs-Punkte-Spiele gegen Gegner, die die TSG hinter sich lassen sollte. Zum VfB Bösingen geht es am Samstag. Bösingen ist punktloses Schlusslicht und verlor wie Friedrichshafen (3 Punkte) zweistellig gegen den neuen Spitzenreiter Reutlingen. „Wir werden beide Teams auf keinen Fall unterschätzen“, betont Zok.

Zuvor aber setzen sich die Englischen Wochen fort. Heute geht es im Bezirkspokal, zweite Runde, in Kirchbierlingen gegen die SGM Ehingen-Süd/Dettingen/Rottenacker. Anpfiff des Pokalderbys ist um 18 Uhr.