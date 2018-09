FV Illertissen Zwei Spieler sehen Rot und Gelb-Rot

jb

Den Fußballern des FV Illertissen bleibt in dieser Spielrunde der bayerischen Regionalliga auch nichts erspart: Beim Aufsteiger Viktoria Aschaffenburg waren die Illertaler nach zunächst überlegen geführtem Spiel drauf und dran, aus der Mainstadt die Punkte mitzunehnen. Doch beim 1:3 (1:0) traf sie der Bannstrahl von Schiedsrichter Florian Kornblum (Chieming): In der 38. Minute war die Partie für Volkan Celiktas mit Roter Karte beendet, nachdem er den Aschaffenburger Ugurtan Kazilyar nach dessen schwerem Foul an Maurice Strobel (nur Gelbe Karte) umgestoßen hatte. Drei Minuten nach Wiederanpfiff erwischte es Burak Coban mit Gelb-Rot. Mit acht verbliebenen Feldspielern wehrte sich die Mannschaft des schwer enttäuschten Trainers Stefan Anderl verzweifelt, den 1:0-Vorsprung über die Zeit zu retten. Mit Glück und Geschick konnten sie ihr Tor bis zur 70. Minute sauber halten, danach brachen aber die Dämme bei Gegentoren durch Clay Verkaj (70., 72) und Philipp Beinenz (83.).

Bis zum ersten Ausschluss waren die Illertisser Herr auf dem Spielfeld, wobei die Führung, die Felix Schröter (19.) mit seinem sechsten Saisontreffer markiert hatte, zu gering ausfiel. Derselbe Spieler hätte wenig später ebenfalls per Kopf leicht erhöhen können. Kein Wunder, dass FVI-Coach Anderl nach dieser Partie klagte: „Ich weiß nicht, warum ich mir das immer noch antue. Im Spiel Elf gegen Elf waren wir klar besser. Nach den Ausschlüssen hat sich meine Mannschaft zerrissen, aber die Kraft hat in Unterzahl einfach nicht ausgereicht.“

Am kommenden Freitag (19 Uhr) heißt der Gast im Vöhlinstadion FC Augsburg II.