Fußball Zwei Knüller im Donaustadion

Ulm / gek

Zwei attraktive Heimspiele stehen Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball bevor. Morgen (19.30 Uhr) kommt der amtierende Meister und derzeitige Tabellendritte 1. FC Saarbrücken zu den punktgleich auf Rang vier liegenden Spatzen. Am Dienstag dann geht es um 18.30 Uhr in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. Wie schon beim 2:1-Erstrundencoup gegen Eintracht Frankfurt ist das Donaustadion am Dienstag mit über 18.000 Zuschauern ausverkauft. Wer im Pokal nicht zum Zuge gekommen ist, kann sich morgen auf den Weg in die Friedrichsau machen. Der Zuschauerschnitt bei den Viertliga-Punktspielen liegt bei gut 2000 Besuchern. Platz ist also genug da.

Nach dem Kreuzbandriss von Steffen Kienle, dem mit fünf Treffern erfolgreichsten Torjäger der Spatzen, muss Trainer Holger Bachthaler einen neuen Sturmpartner für Vitalij Lux suchen. Der Kader gibt einige Alternativen her: David Braig, Thomas Rathgeber, Aaron Viventi und Karl Luibrand stehen bereit, Kienles Part zu übernehmen.