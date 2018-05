Abschied Zwei coole Socken

gek

Sowohl für Trainer Tobias Flitsch als auch für den Sportlichen Leiter Lutz Siebrecht war das Pokalfinale das letzte Spiel in Diensten des SSV Ulm 1846 Fußball. Kein Wunder also, dass beide das jederzeit ungefährdete 3:0 in vollen Zügen genossen.

Im Spiel selbst gaben sich beide äußerst cool. Insbesondere Siebrecht, der oft so emotionale Ex-Profi, war während der Begegnung auffällig zurückhaltend. „Ich wollte Ruhe und Sicherheit auf die Mannschaft ausstrahlen“, sagte er hinterher schmunzelnd. Auch Flitsch wollte an seiner künftigen Arbeitsstelle Gazi-Stadion nicht „die Sau rauslassen“. Nachdem er mit den Fans und seinem Markenzeichen, einem hochgekrempelten Hosenbein, gefeiert hatte, verabschiedete er sich noch in der Nacht in seinen Kroatienurlaub.