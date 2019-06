Themen in diesem Artikel TSV Neu- Ulm

Das Zittern geht für den TSV Neu-Ulm in der Fußball-Landesliga bis zum letzten Spieltag. Nach dem 0:3 (0:3) beim Tabellenzweiten SV Bonlanden sollte zum Saisonfinale am Samstag gegen Nafi Stuttgart zumindest ein Punkt herausspringen. Der Vorsprung auf den TV Echterdingen, der Relegationsplatz 13 innehat und noch gegen den TSV Blaustein antritt, beträgt drei Zähler, dazu kommt das um sieben Treffer bessere Torverhältnis. „Wir dürfen das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber eigentlich sollte es für den direkten Klassenerhalt reichen“, sagte TSV-Trainer Ünal Demirkiran. Die vorzeitige Rettung wäre durchaus möglich gewesen. Nach dem Rückstand durch Srdan Savic (4.) gaben die Gäste den Ton an. Doch Burak Tastan (21.) scheiterte per Foulelfmeter an SVB-Torwart Philipp Günther. In der Schlussphase der ersten Hälfte verloren die Neu-Ulmer den Faden und kassierten zwei weitere Gegentore. Trotz der Umstellung auf drei Stürmer kam der TSV zu keiner nennenswerten Torgelegenheit mehr.

Absteiger TSV Blaustein verabschiedete sich im letzten Heimspiel mit einem 4:2 (2:1) gegen den SV Ebersbach von seinen Fans. „Wenn wir uns so die ganze Saison präsentiert hätten, würden wir wahrscheinlich über dem Strich stehen“, meinte Sebastian Fischer, der den verhinderten Interimstrainer Benjamin Reiser vertreten hatte. Die Platzherren hatten ein deutliches Chancenplus und schossen durch Max Schmid (6., 63.) und Marius Veith (35., 57.) den Erfolg heraus. Mit Moritz Ziegler steht übrigens der erste Abgang fest. Er wechselt zum TSV Blaubeuren (Kreisliga A/Alb), wo der ehemalige Blausteiner Trainer Peter Passer ab Juli neuer sportlicher Kommandogeber ist.

Der TSV Buch zog sich beim 1:2 (0:1) bei Meister TSG Hofherrnweiler mit einem Kader der „jungen Wilden“ sehr achtbar aus der Affäre. TSV-Trainer Harald Haug hatte neun U-21-Spieler eingesetzt. „Die Jungs haben ein richtig gutes Spiel gemacht“, lobte er. In der Schlussviertelstunde der Partie hatte er Torwart Benjamin Maier in den Sturm beordert. Prompt bereitete er den Anschlusstreffer von Timo Leitner (89.) vor.