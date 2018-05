Fußball Wo es im Bezirk Donau/Iller hoch hergeht

Detlef Groninger

Bei nur noch bis zu drei ausstehenden Partien im Fußball-Bezirk hat sich in den Ligen die Spreu vom Weizen getrennt. Hinsichtlich der Auf- und Abstiegsregelung gibt es deutlich weniger Fragezeichen als in den vergangenen Jahren. Ein Überblick.



Bezirksliga Aufgrund des vergleichbar schweren Restprogramms wird wohl Spitzenreiter TSV Neu-Ulm den Titel einfahren und Verfolger Türkspor Neu-Ulm am 13. Juni an einem Spielort im Bezirk die erste Relegationspartie zur Landesliga gegen den Kocher/Rems-Vertreter (derzeit FV Sontheim) bestreiten. Mit der Abmeldung der Mannschaft vom Spielbetrieb wird der SSV Ulm 1846 II am Rundenende auf den letzten Platz gesetzt und steht als erster Absteiger fest. Nachdem die beiden Landesligisten TSV Buch und TSV Blaustein den Rettungsanker werfen werden, muss nur das derzeitige Schlusslicht eine Etage tiefer, der 15. darf in die Relegation. Der FC Neenstetten und der SV Asselfingen (beide Kandidaten für die Kreisliga A/Alb) werden wohl die zwei Nachzügler-Ränge unter sich ausmachen.

Kreisliga A/Alb Die SF Dornstadt haben den Meistertitel und den Aufstieg in die Bezirksliga schon unter Dach und Fach gebracht. Rang zwei und die Relegation sind vordergründig beim TSV Blaubeuren (59 Punkte) und beim SV Westerheim (56) ein Thema. Nachdem aus der Bezirksliga wohl ein Direktabsteiger in die Albstaffel kommt, muss das Schlusslicht eine Etage tiefer, der 15. geht in die Zusatzschicht um den Klassenerhalt. Das Schicksal für den Letzten TSV Berghülen (20 Punkte) könnte somit am Sonntag schon besiegelt sein. Am meisten gefährdet für die Relegation sind der TSV Albeck (25), FV Asch-Sonderbuch (26), TSV Seissen (28) und der TSV Altheim/Alb (29).

Kreisliga A/Donau Der SV Thalfingen (62) wird sich die Meisterschaft kaum mehr nehmen lassen. Relegationsrang zwei geht wohl an die TSG Söflingen (58). In dieser Staffel gibt es keinen Direktabsteiger. Als Schlusslicht und die Relegation kommen noch die SSG Ulm 99 II (20), TSV Einsingen (22), TSF Ludwigsfeld (24) und der FC Hüttisheim (26) in Frage.

Kreisliga A/Iller Den Titel perfekt machen kann morgen der TSV Obenhausen (62). Erste Kandidaten für die Zusatzschicht nach oben mit Platz zwei sind die SGM Aufheim/Holzschwang (56) und der SSV Illerberg (52). Mit dem SC Staig II (künftig B/IV) steht der einzige Direktabsteiger schon fest. Das weitere Nervenspiel für die Rettung über die Relegation als 15. müssen noch der FV Weißenhorn, die SF Illerrieden (beide 28), der TSV Kettershausen (29), der FV Senden (31), der SV Balzheim und die SGM Dietenheim/Regglisweiler (beide 32) befürchten.

Kreisliga B/Alb Den Titel wird voraussichtlich der SV Scharenstetten (62) einfahren. Die Vizemeisterschaft geht wohl an Fortuna Ballendorf (61). Die SG Nellingen fungiert künftig als SGM Nellingen/Aufhausen. Die SGM Machtolsheim/Merklingen II spielt künftig in der Reserverunde der ersten Garnitur in der A/Alb.

Kreisliga B/Donau Mit dem TV Wiblingen (59), RSV Ermingen (57),VfL Ulm (54) und den SF Dellmensingen (52) gibt es noch vier Anwärter für die beiden Spitzenplätze.

Kreisliga B/Iller Platz eins und zwei machen der TSV Senden (65) und der SV Jedesheim (61) unter sich aus. Der SC Vöhringen und der SV Illerzell werden künftig als SG Vöhringen-Illerzell spielen. Wieder in den Spielbetrieb einsteigen wird Ataspor Neu-Ulm.

Kreisliga B/IV Meister Türkspor Neu-Ulm II steigt in die A/Iller auf. Der Vize SV Jungingen II geht in die Relegation zur A/Alb.