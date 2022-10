Kein Public Viewing auf dem Ulmer Münsterplatz zur WM 2022 in Katar – das steht schon fest. Gemeinsam Fußballschauen und Fiebern geht aber trotzdem, und zwar in so mancher Kneipe in Ulm und Neu-Ulm, die bisher Fußballmeisterschaften übertrugen. Und wer verzichtet jetzt darauf?