Themen in diesem Artikel SSV Ulm 1846 Fußball

Im Viertelfinalspiel des WFV-Pokals hat der SSV Ulm 1846 Fußball gegen Calico Leinfelden-Echterdingen mit 3:0 gewonnen.

Vitalij Lux schoss die in der ersten Halbzeit starken Spatzen bereits in der 12. Minute in Führung. Das Team hatte noch weitere gute Chacnen in der ersten Hälfte, schaffte das 2:0 aber erst in der 69. Minute (Nicolas Jann). Kurz vor Schluss entschieden die Spatzen das Spiel endgültig für sich: Thomas Rathgeber schoss das dritte Tor (89. Minute) für den SSV Ulm 1846 Fußball.

