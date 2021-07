Verbandsligist Türkspor Neu-Ulm und Landesligist SSG Ulm 99 haben den Einzug in die dritte Runde des württembergischen Fußballpokals verpasst. Beide Teams aus dem Bezirk Donau/Iller gerieten am Mittwoch Abend bei ihren WFV-Pokalspielen in der fünften Minute ins Hintertreffen. Am Ende musste sich Türkspor dem Oberligisten TSG Backnang mit 1:2 geschlagen geben. Die SSG Ulm 99 verlor beim Landesligisten FC Mengen mit 1:3. Eine Chance aufs Weite...