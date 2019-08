Das für Dienstagabend, 17.30 Uhr, angesetzte WFV-Pokalspiel zwischen dem Landesligisten Türkspor Neu-Ulm und dem Oberliga Stuttgarter Kickers fällt aus.

Der Platz in Neu-Ulm ist aufgrund der vielen Regenfälle in den vergangenen Tagen nicht bespielbar. Die Partie soll in der kommenden Woche nachgeholt, ein genauer Termin noch bekanntgegeben werden.

Das könnte dich auch interessieren:

Luca Mack VfB Stuttgart verlängert Vertrag mit Abwehrspieler bis 2022 Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart hat den Vertrag von Abwehrtalent Luca Mack vorzeitig um ein Jahr verlängert.