AL-KO Cup Weltmeisterlicher Glanz

Modus und Terminplan

Der All-Star-Cup in der Ratiopharm Arena beginnt am Sonntag um 14.30 Uhr mit der Begegnung Eintracht Frankfurt – Karlsruher SC. Das Traditionsteam des SSV Ulm 1846 Fußball tritt um 15.02 Uhr gegen den VfB Stuttgart und um 16.50 Uhr gegen den TSV 1860 München an. Die Vorrunde wird in zwei Gruppen ausgetragen, gespielt wird zweimal 10 Minuten. Die Finalrunde beginnt um 17.28 Uhr, dann dauert eine Halbzeit zwölf Minuten. Gegebenenfalls kommt es zum Neunmeterschießen.