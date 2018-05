Fußball Vorbereitungsprogramm der Spatzen

Ulm / gek

Der Kader für die neue Regionalliga-Saison steht weitgehend fest. Nun ist auch das Vorbereitungsprogramm des SSV Ulm 1846 Fußball fix. Trainingsauftakt ist am Montag, 18. Juni. Tags darauf geht es wie gewohnt nach Sulzberg ins Trainingslager – diesmal nicht nur über ein verlängertes Wochenende, sondern für sechs Tage. Testspielgegner sind unter anderen der TSV Kottern (22. Juni), SC Ichenhausen (28. Juni), FC Augsburg II (6. Juli), SGV Freiberg (14. Juli), die SF Dorfmerkingen (15. Juli), der SV Lonsee (20. Juli) und der FV Ravensburg (21. Juli). Das erste Punktspiel wird am letzten Juli-Wochenende (28./29.) ausgetragen. Spannend wird es bereits am 8. Juni: Da wird der DFB-Pokalgegner der Spatzen ausgelost.