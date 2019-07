Themen in diesem Artikel SSV Ulm 1846 Fußball

Ein überraschend deutlicher 8:1-Erfolg am Samstag gegen Oberligist SGV Freiberg, am Tag zuvor zum Auftakt des Fußball-Stadtpokals ein standesgemäßes 14:0 beim B-Kreisligisten SV Eggingen – der SSV Ulm 1846 Fußball ist vor dem Auftakt der Regionalligasaison 2019/20 am Montag, 29. Juli (20.15 Uhr/live Sport 1) bei den Offenbacher Kickers bestens in Schuss.

Acht Testspiele hat das Team von Trainer Holger Bachthaler in der Vorbereitung bestritten. Sieben Begegnungen, darunter die Partien gegen die Drittligisten SpVgg Unterhaching (2:0) und Waldhof Mannheim (2:1) haben die Ulmer gewonnen, einzig der Test gegen die klassenhöheren Würzburger Kickers (1:4) ging verloren. Mit 51:7 Toren weisen die Spatzen eine überragende Torbilanz auf, selbst wenn man berücksichtigt, dass die Spiele in Eggingen und gegen eine Fupa-Amateurauswahl (15:0) diese Zahl ein wenig schönt.

51 Tore in acht Testspielen

„Kompliment an die Mannschaft. Sie hat hart gearbeitet, die Spieler ziehen gut mit, in allen Tests hatten wir gute Aktionen“, zog Trainer Holger Bachthaler nach dem abschließenden Test in Illerzell ein zufriedenes Fazit.

Besonders der Auftritt am Samstag gegen Freiberg dürfte die Erwartungen für die Punkterunde noch weiter höhergeschraubt haben. „Was die Vorbereitung wert war, werden wir aber erst nach dem ersten Spiel in Offenbach wissen. Erst nach diesem Spiel werden wir einen Anhaltspunkt haben, wo wir stehen“, sagt Stephan Baierl, der neue Sportliche Leiter.

Die Mannschaft, die gegen den SGV Freiberg begonnen hatte, dürfte weitgehend identisch sein mit der Startelf in Offenbach, auch wenn sich Bachthaler noch nicht in die Karten schauen lassen möchte. „Auch Adrian Morina, Burak Coban und andere haben eine gute Vorbereitung gehabt“, hat sich der Ulmer Coach noch nicht festgelegt.

Thomas Geyer (VfR Aalen), der die Rolle des nach Offenbach abgewanderten defensiven Mittelfeldspielers Luigi Campagna übernimmt, war der einzige Neuzugang in der Startformation gegen Freiberg. Alessandro Abruscia (1860 München) hätte an seiner Seite spielen sollen, winkte aber kurz vor dem Anpfiff wegen Beschwerden an der Patellasehne ab. Für ihn sprang kurzfristig Vinko Sapina ein. Anwärter auf einen Stammplatz ist auch Stürmer Haris Hyseni (Jahn Regensburg), der momentan aber wegen einer Fußverletzung gehandicapt ist.

Ein Charakteristikum der Vorbereitung war, dass die Ulmer selbst die favorisierten Drittligisten schon früh in deren Hälfte attackierten. Auch die Freiberger hatten kaum Zeit für einen geordneten Spielaufbau. Sie gingen zwar durch einen Konter nach einem Ulmer Ballverlust in Führung (15.), die Vitalij Lux mit einem Doppelschlag (17./21.) aber schnell zunichte machte.

Danach war der SSV 46 nicht mehr zu bremsen. Jeder wollte sich in Szene setzen. Felix Higl und Burak Coban stritten sich in der 49. Minute sogar darum, wer einen Handelfmeter schießen darf. Higl setzte sich durch und verwandelte (49.). Coban aber ließ nicht locker und schloss eine Minute darauf eine schöne Kombination über Ardian Morina und Marcel Schmidts zum 6:1 ab. Erst nach dem 8:1 durch Michael Heilig (64.) ließen es die Ulmer, die am Vormittag noch trainiert hatten, ein wenig ruhiger angehen.

Am heutigen Schwörmontag haben die Spieler frei. Ab morgen beginnt die Vorbereitung auf Offenbach.