Robin Heußer zählte in der zurückliegenden Saison zu den auffälligsten Kickern im Spiel des SSV Ulm 1846 Fußball. Mit 2970 Minuten in der Regionalliga Südwest war er nach Kapitän Jo Reichert, der Spieler mit der meisten Einsatzzeit im Kader der Spatzen. Dass es für den 24-Jährigen in Ulm ni...