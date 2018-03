SSV Ulm 1846 Fußball Vinko Sapina arbeitet im Reha-Tempel der Stars an seinem Comeback

Donaustauf / Winfried Vogler

Daumendrücken ist momentan das Einzige, was Vinko Sapina für seine Mannschaft tun kann. Am Wochenende im Heimspiel gegen Elversberg (2:1) hat es prima geklappt, doch unter der Woche bei der Auswärtspartie in Kassel (0:2) fehlte den Mitspielern das Glück. Im heutigen Regionalliga-Spiel des SSV Ulm 1846 Fußball bei Röchling Völklingen, das um 14 Uhr angepfiffen wird, ist Sapina wieder voll dabei – zumindest in Gedanken.

Der Mittelfeldspieler schuftet derzeit hart für sein Comeback, nachdem er in Pforzheim unters Messer musste und am vorderen Kreuzband operiert wurde. Letztmals auf dem Platz stand der 22-Jährige am 31. Oktober vergangenen Jahres in Koblenz. Bereits die dritte Woche arbeitet Sapina in der Eden-Reha von DFB-Physiotherapeut Klaus Eder in Donaustauf an seiner Rückkehr – eine Woche hat er noch vor sich.

Sapinas „Mission Comeback“ hat begonnen. In dem bayerischen Zentrum für Physiotherapie und Rehabilitation, in dem schon zahlreiche Sportstars behandelt wurden, ist bereits am Eingang die Weltklasse zu sehen. Die Wände sind tapeziert mit Trikots. Da dankt Bastian Schweinsteiger seinem Physio Eder, da hängt das Leibchen von Toni Kroos, Sami Kedira hat sich verewigt, auch Per Mertesacker, Lothar Matthäus, Klaus Augenthaler und Boris Becker.

Eder ist der Mann, der die Weltmeister nach Verletzungen in Schwung brachte und bringt. Auch Sapina ist dort gelandet. Er sitzt abgekämpft auf einer Pritsche, trinkt einen Schluck Wasser. „Schon imposant hier“, lächelt der Ulmer Virtuose. „Hier kommt man nicht ohne weiteres rein. Es gibt viele Bewerber.“

„Straffes Programm“

Über SSV-Vereinsarzt Christoph Buck und den Ulmer Physiotherapeuten Wolfgang Bunz, der seit 1998 zum medizinischen Betreuerkreis der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gehört, „hat das dann hier geklappt, was mich stolz macht“, so Sapina.

So ein Tag in Donaustauf ist kein Kindergeburtstag. Das beweist nicht nur das durchgeschwitzte SSV-Shirt. „Das ist ein straffes Programm.“ Von acht bis 18 Uhr ist Sapina in der Eden-Reha anzutreffen. Elektrotherapie, Lymphdrainagen, Massagen, Strom. Das ist der Vormittag. Nachmittags geht es weiter mit Fahrradfahren, Ergometer und Training an Geräten – immer unter Anleitung. „Ich bin gut im Plan: Das Knie reagiert zwar noch mit Schmerzen bei steigender Belastung“, sagt Sapina. „Doch es gibt schlimmere Fälle“.

Den Kontakt zur Mannschaft pflegt er aufrichtig: „Ich telefoniere und whatsappe fast täglich mit den Jungs.“ Läuft alles nach Plan, möchte er Teil zwei der Reha in Ulm mit den Athletiktrainern des SSV 46 absolvieren. „Noch ist es zu früh, um ein Comeback-Spiel ins Auge zu fassen“, betont er. Frühestens zur neuen Saison wird Trainer Tobias Flitsch wieder mit dem Mittelfeldspieler planen können.