Schöne Kulisse – aber wie erwartet war der FC Bayern für die Bundesliga-B-Junioren des SSV 46 Fußball eine Nummer zu groß. Vor 200 Zuschauern im Donaustadion musste sich das Schlusslicht den Münchner Talenten mit einem 0:4 (0:1) geschlagen geben.

Die tonangebenden Gäste bissen sich aber zunächst an den kompakt stehenden jungen Platzherren die Zähne aus. Nennenswerte Torgelegenheiten blieben Mangelware. Erst mit dem Münchner Führungstor (35.), als der Spitzenreiter im Gegenpressing nach einem Ulmer Ballgewinn das runde Leder zurückeroberte, war das Eis gebrochen. Zuvor hatte der Ulmer Torwart Daniel Geiselhart (10.) einen Handelfmeter von Luca Denk entschärft. „Uns hat die Offensivpower gefehlt. Zudem waren wir in vielen Situationen zu hektisch“, so der Ulmer Trainer Philip Weidmann. Mit zunehmender Spieldauer ließen bei seinem Team auch die Kräfte nach. Die weiteren Gegentore (49., Foulelfmeter, 58., 76.) waren die Folge.

Die C-Junioren spielen 1:1

Die Ulmer Oberliga-A-Junioren haben sich unterdessen fürs Gipfeltreffen am Sonntag (13 Uhr) beim schärfsten Verfolger VfR Aalen warm geschossen. Auf dem Kunstrasenplatz bei der Jahnhalle bezwang der Spitzenreiter den FV Lörrach-Brombach mit 3:0 (0:0). Bei stürmischem Wind konnten die Gastgeber nach dem Seitenwechsel die Extrembedingungen besser für sich nutzen. Der Erfolg nach den Toren von Valentin Hafner (48.), Rodney Elongo-Yombo (58.) und Torwart Marvin Seybold (73.) hätte angesichts der zahlreichen Chancen noch höher aus fallen können. Seybold hatte windunterstützt einen Ball am eigenen Sechzehnmeterraum Richtung gegnerischen Strafraum geschossen. Das runde Leder sprang fast 15 Meter vor dem Tor auf und dann über den verdutzten Schlussmann des FV ins Gehäuse.

Die C-Junioren des SSV 1846 Fußball mussten sich auf Kunstrasen im Oberligakellerduell beim Karlsruher SC II trotz Überlegenheit mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Stefan Haiß (37.) hatte die Gäste in Führung gebracht. Als die Ulmer nach einer fünfminütigen Zeitstrafe für Benjamin Schirmer in Unterzahl spielen mussten, fiel der Ausgleich (62.). „Da haben wir uns blöd angestellt. Der Punkt ist eigentlich zu wenig“, bilanzierte Ulms Trainer Tim Hille.