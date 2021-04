Türkspor Neu-Ulm arbeitet mit Hochdruck am Kader für die nächste Saison in der Fußball-Verbandsliga. "Wir sind jetzt von der Qualität her breiter aufgestellt", sagte Neu-Ulms Trainer Ünal Demirkiran. Zumal drei Akteure noch dazukommen sollen. Der Verein will seine Fühler noch nach einem Torwa...