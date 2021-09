In wenigen Tagen geht es auch mit den Meisterschaftsrunden der Frauenteams aus dem Bezirk Donau/Iller los. Am Sonntag, 13 Uhr, kommt’s zum Saisonstart in der Verbandsliga direkt zum Derby zwischen dem FV Asch-Sonderbuch und dem SV Jungingen. „Wir werden dieses Jahr sicherlich eine schwere Runde