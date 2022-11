Von Beginn an sorgte die Vergabe der Fußball-WM nach Katar für viel Kritik und schlug hohe Wellen. Nun steht das Turnier direkt vor der Türe. Am 20. November geht‘s los. Wir haben uns in die Ulmer Fußgängerzone begeben, Passanten befragt – und deren Meinungen gesammelt.

Stefanie Deutsch, 53,...