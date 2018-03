Interview U-16-Nationalmannschaft fühlt sich in Ulm wohl

Winfried Vogler

Die deutsche U-16-Nationalmannschaft trifft in zwei Länderspielen am Samstag in Biberach und am Montag (17 Uhr) im Ulmer Donaustadion auf Italien. Wie sich die DFB-Auswahl darauf vorbereitet, wie er junge Spieler fordern und fördern will, das erzählt Trainer Michael Feichtenbeiner (57) im Interview.

Herr Feichtenbeiner, seit Sonntag sind Sie mit ihren Spielern und dem Funktionsstab in Ulm. Wie gefällt es ihnen hier?

Michael Feichtenbeiner: Wir sind im Maritim-Hotel untergebracht. Die Leute dort versuchen uns alle Wünsche zu erfüllen. Von der Lage her ist es ideal, wir haben kurze Wege zum Trainingsgelände des SSV Ulm 1846. Die Stadt und der Verein haben alles dafür getan, dass uns der Kunstrasenplatz zur Verfügung steht. Wir fühlen uns hier rundherum wohl.

Worauf legen Sie den Fokus in dieser Woche?

Zu Beginn der Woche gab es viele Einzel- und Gruppengespräche, dazu haben wir die Spiele vom Algarve Cup im Februar in Portugal per Video aufgearbeitet. Auf dem Platz können wir eine ganze Trainingswoche abarbeiten, was uns vor anderen Länderspielen nicht vergönnt ist.

Was dürfen die Zuschauer am Montag im Donaustadion erwarten?

Hier treffen zwei der besten Mannschaften Europas aufeinander. Die Italiener sind sehr athletisch, stehen stabil und legen traditionell auf die Defensive großen Fokus. Wir wollen unser Spiel, das geprägt ist von Kurzpass und Ballbesitz, nach vorne gestalten und hoffentlich durchkriegen.

Wie wichtig ist der Vergleich mit anderen Nationalmannschaften?

Sehr wichtig, um internationale Erfahrung zu sammeln. Länderspiele sind vom Tempo her größere Herausforderungen und sehr lehrreich.

Wie würden Sie ihr Team charakterisieren?

Die Mannschaft lebt vom Fußballerischen, so habe ich sie auch zusammengestellt. Wir sind körperlich nicht so robust wie die Italiener, auch nicht so abgeklärt. Spielerisch aber eine sehr gute Truppe.

Sie sind seit Dezember 2015 als Nachfolger von André Schubert im Amt als DFB-Trainer. Was war die Motivation, diesen Job zu übernehmen?

Der DFB ist der beste Arbeitgeber in Deutschland was Fußball angeht. Wenn man ein Angebot bekommt, wie ich vom damaligen DFB-Direktor Hansi Flick, dann ist das eine tolle Herausforderung und eine große Ehre.

Orientieren Sie sich als Trainer eigentlich an der Spielidee der A-Nationalmannschaft?

Ja klar. Wir haben viele gemeinsame Sitzungen. Jogi Löw gibt vieles vor, was unsere Spielphilosophie betrifft. Er will technisch versierte Spieler, die auch in der Defensive versuchen, spielerisch Lösungen zu finden.

Sie waren viele Jahre Trainer in Profivereinen. Gibt es Unterschiede zu dieser Arbeit?

Ein Vereinstrainer hat ganz andere Herausforderungen jede Woche im Wettbewerb. Wir haben große Turniere vor Augen. Die Spieler kommen punktuell mal eine Woche und dann ist wochenlang gar nichts. Das ist von der Trainingsgestaltung und -steuerung ganz was anderes.

Welche Perspektive haben ihre Talente?

Das sind die besten U-16-Spieler aus Deutschland. Ziel dieser Jungs muss sein, möglichst lang in diesem elitären Kreis zu bleiben. Einige von ihnen werden sicher in der Bundesliga spielen.

Ist schon abzuschätzen, wie viele später den Sprung in die A-Nationalmannschaft schaffen?

Erfahrungsgemäß schaffen es einige, aber auch nicht alle, das muss man ehrlicherweise sagen.

Wie funktioniert das Zusammenspiel zwischen DFB und den Vereinen?

Wir haben einen regen Austausch. Ich gebe meine Eindrücke an die Vereinstrainer weiter, frage sie im Vorfeld zu Nominierungen und Lehrgängen ab. Zudem besuche ich jedes Wochenende etliche Spiele.