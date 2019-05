Der frischgebackene Bezirkspokalsieger Türkspor Neu-Ulm ist auf dem besten Weg zum Double. Der Fußball-Bezirksligist übernahm mit dem 2:0-Sieg in Jungingen die Tabellenspitze und profitierte von der 1:2-Niederlage der bisher führenden SSG Ulm in Staig.

Türspor Neu-Ulm zeigte von Beginn an Zug zum Tor. Es dauerte dennoch bis kurz vor der Pause, ehe die Neu-Ulmer jubeln durften. Tolga Ciftci (42.) schoss die Gäste in Front. Auch nach Wiederanpfiff schnürte Türkspor die Gastgeber in deren Hälfte ein. Die logische Folge war das 2:0 von Serdar Özkaya (63.). Von Jungingen kam bis zum Abpfiff nichts mehr, so dass es beim hochverdienten Sieg der Gäste blieb.

SSG kämpft bis zuletzt

Der SC Staig trat sehr motiviert gegen die SSG Ulm an und lieferte sich gegen den bisherigen Spitzenreiter ein intensives Match. Nach dem 1:0 von Markus Straub (67.) steigerte sich die Spannung noch. Das Ergebnis hatte bis zur Nachspielzeit Bestand, dann erzielte Manuel Kohn (90.+1) den zweiten Staiger Treffer. Die SSG gab immer noch nicht auf und verkürzte durch Steffen Reichl (90.+5).

Dritter Sieg in Folge

Viele Emotionen gab es in der Partie des TSV Erbach gegen den FC Burlafingen. Am Ende hatten die Gastgeber mit 3:2 (1:2) die Nase vorn und haben nach dem dritten Sieg in Folge den Relegationsplatz so gut wie sicher. Es war ein Spiel auf Augenhöhe mit leichten Vorteilen für die Gäste in der ersten Hälfte. Das 0:1 von Niklas Barabas (17.) egalisierte Marc Baumeister (24.). Marcin Czerwinski (34.) stellte den 1:2-Pausenstand her. Nach dem Seitenwechsel gestalteten beide Teams das Spiel offen. Tim Maier (56.) erzielte den Ausgleichstreffer und war in der 81. Minute erneut beim 3:2 zur Stelle.

Erster Heimsieg für SV Beuren

Der SV Asselfingen schmälerte mit der 1:2 (0:1)-Niederlage beim bislang zu Hause sieglosen Schlusslicht SV Beuren die Hoffnung auf den Verbleib in der Bezirksliga auf ein Minimum. Beuren begann engagiert. Lohn war das 1:0 durch Patrick Mayer (39.). Es dauerte lange, bis die Gäste wieder aufatmen konnten, Gabriel Friedrich (84.) gelang der Ausgleich. Asselfingen warf nun alles nach vorne und fing sich durch einen Konter von Andre Gaiser (90.+3) die 1:2-Niederlage ein.

Vor dem Abstieg in die Kreisliga

Auch die Sportfreunde Dornstadt haben durch ihre 0:4 (0:2)-Niederlage beim SV Lonsee die Bezirksliga bei sechs Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz 13 und angesichts des klar schlechteren Torverhältnisses gegenüber Erbach zwei Runden vor Saisonende so gut wie verspielt. Bereits zur Pause führten die Gastgeber durch einen Doppelpack von Simon Wörz (15., 30.) mit 2:0. Nick Uhlmann (65.) und Reinhold Hildermann (90.) packten noch zwei Treffer drauf.

Langenau trifft wieder

Beim 2:4 (2:2) zwischen Türkgücü Ulm und dem TSV Langenau merkte man beiden Seiten an, dass es um nichts mehr ging. Die Gäste gingen durch Jannik Kräutter (17.) und Louis Heinrich (26.) in Führung. Tobias Weibler (42.) und Kubilay Yesilöz (43.) glichen aus. Mehmet Leventi sicherte mit einem verwandelten Foulelfmeter (79.) und einem weiteren Treffer (82.) Langenau drei Punkte.

FC Blaubeuren schneller

Der FC Blaubeuren besiegte Thalfingen mit 3:0 (2:0). In der schnellen und fairen Begegnung waren die Hausherren einen Tick schneller. In Halbzeit eins trafen Pamodue Barrow (32.) und Nermin Velagic (44.). Für das 3:0 zeigte sich Daniel Fernandes (63.) verantwortlich.

Drei Tore in zehn Minuten

Dank eines energischen Zwischenspurts schlug der SV Tiefenbach den TSV Obenhausen mit 3:1 (0:1). Dabei waren die Platzherren früh in Rückstand geraten. Klaus Jehle (7.) traf per Foulelfmeter. Binnen zehn Minuten drehten die Tiefenbacher durch Treffer von Manuel Weber (61.), Manuel Moro (63.) und Elias Wekemann (71.) das Spiel.