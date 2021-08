Den misslungenen Auftakt in die Saison der Fußball-Verbandsliga (0:3 beim SSV Ehingen-Süd) will Ünal Demirkiran, Trainer von Türkspor Neu-Ulm, schnellstmöglich vergessen machen. Vor der Partie gegen die TSG Tübingen am Sonntag (14.30 Uhr) auf heimischem Rasen am Muthenhölzle zeigt sich der 42-Jährige selbstbewusst: „Wir wollen mit aller Macht gewinnen.“

Jedoch wird das Duell für den Vorjahres-Neuling gegen den gestandenen Verbandsligi...