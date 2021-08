Die Fußball-Verbandsliga ist auch für „Neuling“ Türkspor Neu-Ulm in seiner hoffentlich ersten vollständigen Saison in neuer sportlicher Umgebung eine große Hausnummer. „Für uns zählt nur der Klassenerhalt“, bekennt Trainer Ünal Demirkiran vor dem Rundenauftakt am Samstag (15.30 Uhr) mit dem Derby beim SSV Ehingen-Süd. Immerhin sechs Mannschaften aus dem Feld der 20 Klubs müssen am Rundenende eine Etage tiefer. Sollten in der Obe...