Fußball Türkspor Neu-Ulm 3:0-Sieger gegen Türkgücü Ulm

Ulm / swp

Das Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga zwischen den türkischen Mannschaften Türkgücü Ulm und Türkspor Neu-Ulm wurde zu einer klaren Angelegenheit für die Gäste. Sie gewannen – etwas zu hoch – mit 3:0. Per Freistoß brachte Gjentijan Haxhijaj (8.) die Gäste in Front. Das 0:2 fiel erneut durch eine Standardsituation, diesmal jagte Tolga Ciftci (70.) den Ball in die Maschen. Die Ulmer, denen das Donnerstag gegen Tiefenbach noch in den Knochen steckte, gaben zwar nicht auf, kassierten aber durch einen Konter das 0:3 durch Ilir Tupella (77.).

Auch Spitzenreiter SV Tiefenbach tat sich schwer, setzte sich aber wie Türkspor mit 3:0 (1:0) durch. Mit der ersten Torchance erzielte Manuel Moro (8.) das 1:0 gegen den FC Blaubeuren. Der ließ sich von der Ampelkarte für Dejan Lukic (22.) nicht beeindrucken und hatte die besseren Möglichkeiten. Tiefenbacher Konter entschieden die Begegnung. Simon Zweifel (90.+3) und Manuel Weber (90.+6) trafen.

TSV Erbach dreht auf

Dank einer enormen Leistungssteigerung nach der Pause gelang Erbach ein 4:1 (0:1)-Erfolg über Thalfingen. Julian Mayer (9.) traf zum Pausenstand. Den Ausgleich markierte Christoph Barth (49.), Eren Günay (72.), Marc Baumeister (77.) und Tim Maier (90./Foulelfmeter) schossen Erbachs dritten Saisonsieg heraus.

Noch mehr Tore gab es beim 3:5 (1:3) des FC Burlafingen gegen Aufsteiger Obenhausen. Das 1:0 von Marcin Czerwinski (10.) per Handelfmeter drehten Claus Jehle (12., 20.) und Ulrich Klar (14.) in eine 3:1-Gästeführung. Auf das 2:3 von Niklas Barabas (59.) hatte Jehle (76.) mit dem 4:2 die passende Antwort. Burlafingen verkürzte nochmals durch Marcin Czerwinski (80./Handelfmeter). Mit dem 3:5 von Dominik Maisch (90.+1) war die Partie gelaufen.

SSG Ulm überflügelt Langenau

Für den TSV Langenau setzte es im Verfolgerduell eine 1:2 (0:2)-Heimniederlage gegen die SSG Ulm. Johannes Streiter (13., 38.) brachte die Gäste verdient in Führung. Nach dem Wiederanpfiff warf Langenau alles in die Waagschale, es reichte aber nur noch zum Anschlusstreffer durch Louis Heinrich (61.).

Dem SV Asselfingen gelang ein deutliches 3:0 (0:0) über Dornstadt. Nach torloser erster Hälfte brachten Gabriel Friedrich (55.) und Jens Stöckle (57.) die Gastgeber in Front. Philip Brenner (78.) besiegelte mit seinem Eigentor das Schicksal der Gäste.

Zu einem glanzlosen 2:0 (2:0)-Sieg kam der SC Staig gegen den SV Jungingen. Beide Teams hatten ihre Probleme mit dem starken Wind in den Holzstöcken. Markus Straub (32.) und Agon Zeqiri (33.) sorgten für die Tore binnen zwei Minuten.

Im achten Versuch klappt’s

In einer mäßigen Partie unterlag der SV Lonsee dem sieben Spiele lang sieglosen SV Beuren mit 0:1 (0:1). Den Gästen gelang durch Timo Felser (16.) die Führung. Lonsee versuchte in der verbleibenden Spielzeit noch zum Ausgleich zu kommen. Doch Beuren rettete den Vorsprung mit Glück und Geschick über die Zeit.