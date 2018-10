Bezirksliga Türkspor muss am Ende nochmal zittern

Türkspor muss am Ende nochmal zittern

Türkspor siegte mit 3:2 (1:0) über Jungingen. Die klare 3:0-Führung durch Ilir Tupella (45.+1, 54.) und Ahmet Kayhan (51.) geriet nochmal in Gefahr. Die Gäste bekamen zwei unberechtigte Foulelfmeter zugesprochen, beide versenkte Henrik Ebner (85., 90.+1).

Sieg vom Punkt für die SSG

In einer Partie mit wenig Chancen kam die SSG Ulm zu einem 2:1 (0:0) über Staig. Zwei verwandelte Foulelfmeter von Björn Haußer (51., 81.) waren für der Erfolg nötig. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für Staig erzielte Fabian Möbius (69.).

Wichtiger Dreier für Asselfingen

Einen Arbeitssieg landete Asselfingen mit dem 2:1 (1:0) über Beuren. In der durchwachsenen Begegnung trafen Jens Stöckle (23.) und Jonas Uhl (73.) für die Gastgeber. Johannes Maurer (79.) gelang noch der Anschlusstreffer.

Burlafingen siegt im Kellerduell

Einen wichtigen Erfolg konnte Burlafingen beim 2:1 (1:0) über Erbach verbuchen. Niklas Barabas (10.) und Marcin Czerwinski (67.) schossen ihr Team in Front. Aus dem Nichts kam der Anschlusstreffer von Tim Maier (76.), am Ende blieb es dabei.

Zehnmal Gelb in Langenau

Ein zerfahrenes Spiel lieferten sich der TSV Langenau und Türkgücü Ulm. Mit 1:2 (0:0) unterlag am Ende der TSV. Den Gästen gelang durch Anil Dikmen (50.) und Filippo Moscatello (57.) die Führung. Für die Heimelf reichte es nur noch zum 1:2 durch Firat Ece (86.), zudem sah Tim Harfmann (90.) noch die Ampelkarte.

Dornstadt kann doch gewinnen

Mit einem hauchdünnen 1:0 (0:0) bezwang Dornstadt den SV Lonsee. Das goldene Tor erzielte Mehmet Levet (83.) nach mustergültigen Zuspiel von Taner Celik.

Remis in Thalfingen

Thalfingen und der FC Blaubeuren trennten sich mit 1:1 (0:0). Marcel Geller (52.) traf zur Gästeführung, Philipp Simon (76.) zum Ausgleich. Bereits in Halbzeit eins scheiterte Thalfingens Alexander Cvijanovic (31.) mit einem Foulelfmeter an Gästekeeper Can Kayhan.

Tiefenbach mit klarem Erfolg

Der TSV Obenhausen unterlag Tiefenbach deutlich mit 1:4 (0:2). Die Gäste waren auf dem Platz präsenter. Elias Wekemann (25.) per Foulelfmeter und Tobias Hölzle (32., 49.) schossen die Führung heraus. Nach dem Anschlusstreffer von Claus Jehle (56.) kam bei den Platzherren nochmal Hoffnung auf. Diese verstummte nach dem 1:4 von Allesandro Pazienza (88.).