Das war ein Spieltag fast nach Wunsch für die drei Klubs aus dem Fußball-Bezirk in der Landesliga. Der TSV Neu-Ulm hatte bereits am Freitag im Spiel eins nach dem Rücktritt von Trainer Bülent Haki dem Spitzenreiter SC Geislingen beim 1:1 (1:1) einen Punkt abgenommen. "Ein Riesenkompliment an die...