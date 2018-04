Fußball TSV Neu-Ulm gewinnt Stadtderby gegen Türkspor

Alb-Donau-Kreis / Ralf Seckler

Der TSV Neu-Ulm hat sich in der Fußball-Bezirksliga mit einem 2:0 (0:0) über Türkspor Neu-Ulm den Platz an der Sonne zurückerobert. In einem hoch emotionalen und spannenden Spitzenspiel schoss Michael Merk (58.) den TSV in Front. Türkspor drängte auf den Ausgleich, verlor dann allerdings Maxwell Owusu (80.) mit Gelb-Rot. In den Schlussminuten machte der Gastgeber mit dem 2:0 von Onur Mutlu (85.) den Sack zu.

Verfolger Tiefenbach patzte in Burlafingen. Die Gastgeber drehten einen 0:2-Rückstand zum 3:2 (0:1). Tiefenbach ging durch Simon Zweifel (21.) in Führung. Wenig später sah Burlafingens Tobias Maier (24.) wegen Spielerbeleidigung Rot. In Unterzahl kam Tiefenbach durch Marcel Musch (49.) zum 2:0. Die Gäste schwächten sich ebenfalls, Stefan Haugg (63.) flog nach grobem Foul vom Platz. Burlafingen witterte wieder Morgenluft, Daniel Krumm (65.) verkürzte. Tim Vranjes (70.) egalisierte, Krumm (90.+2) verwertete einen Konter zum 3:2.

Die SSG Ulm servierte den TSV Langenau mit 4:0 (1:0) ab. SSG-Torjäger Simon Müller (33., 59.) stellte die Weichen auf Sieg. Für die Vorentscheidung sorgte Björn Haußer (65.), Müller (87.) stellte per Foulelfmeter den Endstand her.

Beim Ulmer Stadtderby trennten sich Türkgücü und der SSV II mit 2:2 (0:2). Die erste Hälfte gehörte dem SSV, Mario Lacic (19.) und Jamin Busatlic (29.) schossen die Führung heraus. Türkgücü kämpfte sich nach der Pause zurück, Mauro Macchia (47., 68.) sorgte mit seinem Doppelpack für das Remis.

Staig und Lonsee trennten sich ebenfalls 2:2 (0:0). Die Platzherren versäumten es, nach den Führungstreffern von Philipp Reinhardt (59.) und Agon Zeqiri (80.) zum 2:1 den Sack zuzumachen. Für die Gäste aus Lonsee rettete Reinhold Hildermann (71., 87.) einen Punkt.

FC mit zwei Gesichtern

Dem FC Blaubeuren gelang nach zwei unterschiedlichen Spielhälften noch ein klares 5:0 (0:0) über Beuren. In Hälfte eins schienen die Blaubeurer gar nicht auf dem Platz, Beuren hatte sogar einige Chancen zur Führung. Wie verwandelt kamen die Gastgeber aus der Kabine. Cristian Boldea (47.), Marcin Czerwinski (49.) und Rafal Czerwinski (58.) sorgten für klare Verhältnisse, Tomasz Strzelec (89.) und Pawel Lukasik (90.) setzten noch eins drauf.

Erbach unterlag Jungingen deutlich mit 0:4 (0:1). Von den Gastgebern kam einfach zu wenig. So stand es zur Pause 0:1 durch Tim Bärtele (18.). Nach Wiederanpfiff machten Henrik Hülsmann (71.), Fabian Lingner (71.) und erneut Tim Bärtele (73.) den Sieg perfekt.

Hoch her ging es beim Kellerduell und Derby zwischen Neen­stetten und Asselfingen. Erst erzielte Timo Bemsel (52.) die Gästeführung. Dann sah zuerst Neen­stettens Dennis Kretschmann (75.) die Ampelkarte und für Asselfingen rettete Tolga Yasar (78.) mit der Hand auf der Torlinie und sah dafür Rot. Den fälligen Strafstoß verwandelte Haris Mrdic (78.) zum 1:1. Daniel Lindenmaier (88.) und Gabriel Friedrich (90.+2) brachten Asselfingen auf die Siegerstraße, Neenstettens Mrdic (89.) sah wegen Meckerns ebenfalls noch den roten Karton.