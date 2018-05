Fußball TSV Neu-Ulm bleibt Bezirksliga-Spitzenreiter

Neu-Ulm / Ralf Seckler

Der TSV Neu-Ulm hat in der Fußball-Bezirksliga beim 4:0-Erfolg gegen schwache Burlafinger nichts anbrennen lassen.

Mit einem Pflichterfolg gegen den FC Burlafingen bleibt Bezirksliga-Tabellenführer TSV Neu-Ulm auf Meisterschaftskurs. Doch auch Türkspor bleibt am Spitzenreiter dran. Die Burlafinger erlebten dagegen auch am Pfingstmontag ein Debakel.

Tabellenführer souverän

Beim 4:0 (1:0) über Burlafingen brachte Mehmet Fidan (40.) den TSV Neu-Ulm vor der Pause in Front. Ein Eigentor von Christoph Blaschke (56.) bedeutete das 2:0. Die Moral der Burlafinger war damit gebrochen, Michael Merk (89.) und Christian Bohnacker (90.+1) erhöhten noch auf 4:0.

Asselfingen ohne Chance

Der Tabellenvorletzte Asselfingen musste gegen Türkspor Neu-Ulm weiter Federn lassen. Gegen den Tabellenzweiten setzte es ein 1:4 (0:1). Die Gäste dominierten über die gesamte Spielzeit, Özkan Aksoy (9.) sorgte für die Gästeführung. Nach Wiederanpfiff schraubten Kevin Ruiz (59.), Mesut Ay (83.) und Tolga Ciftci (88.) den Vorsprung auf 4:0 aus. Den Ehrentreffer für Asselfingen markierte Gabriel Friedrich (90.).

Verfolger Langenau patzt

Abstiegskandidat SV Beuren schlug den Tabellendritten TSV Langenau nach 0:1-Rückstand noch mit 3:1 (0:1). Ein Flankenball von Oliver Schlotter (19.) landete abgefälscht zum 0:1 in den Maschen. Den Ausgleich verhinderte Langenaus Keeper Julian Rasch (52.), er parierte einen von Johannes Maurer getretenen Foulelfmeter. Nach dem Ausgleich von Simon Glogger (79.) drängte Beuren auf den Dreier, Adnan Agirbas (86.) und Johannes Maurer (90.+2) ließen die Gastgeber am Ende jubeln. Die Langenauer haben nun schon zehn Zähler Rückstand auf Relegationsrang zwei.

Kantersieg für Spatzen-Zweite

Neenstetten unterlag dem 90 Minuten in Unterzahl spielenden SSV 46 II mit 0:4 (0:1). Bei der ersten Aktion sah Ulms Keeper Maximilian Böck (1.) nach einer Notbremse außerhalb des Strafraums Rot. Neenstetten war allerdings nicht in der Lage daraus Kapital zu schlagen, Alexander Cvijanovic (18.), Jasmin Busatlic (58.), Max Vöhringer (80.) und Patrick Hanisch (88.) erzielten die Treffer für effektive Ulmer.

Staig kontert Erbach aus

Der SC Staig kämpfte den TSV Erbach im Duell der Mittelfeldteams mit 2:0 (1:0) nieder. Den Führungstreffer markierte Jens Geiselmann in der 38. Spielminute. Erbach drängte in den Schlussminuten auf den Ausgleich und wurde von Staig klassisch ausgekontert, Manuel Kohn (90.+1) besorgte das 2:0.

Türkgücü wird durchgereicht

Rückschlag im Abstiegskampf für den SC Türkgücü Ulm: Mit 1:2 (1:0) ging die Partie in Jungingen verloren. Türkgücü – nun Tabellen-13. – hatte gute Möglichkeiten, Carlos Geric (40.) traf zur Führung. Nach der Pause wurde Jungingen stärker, Niklas Ebner (65.) und Marco Wind (80.) drehten das Spiel.

Treffsichere Blaubeurer

Dem Tabellenfünften FC Blaubeuren merkt man unterdessen an, dass der Druck weg ist und er befreit aufspielen kann. Mit 4:1 (3:1) wurde Lonsee abgefertigt. Adam Giesa (2.) und Branislav Vasiljevic (25.) trafen zum 2:0. Dem Anschlusstreffer von Mohamad Nakkar (41.) ließ Tomasz Strzelec (45.) per Foulelfmeter das 3:1 folgen. Rafal Czerwinski (89.) stellte den Endstand her.

Dreierpack für die SSG

Am Montag dann müllerte im verlegten Spiel der SSG Ulm gegen Tiefenbach. Gegen eine zu harmlose Gästeelf war Simon Müller (30./Foulelfmeter, 49., 60.) mit drei Treffern der Mann des Tages. Tiefenbach fiel gegen Ende lediglich mit zwei gelb-roten Karten für Dominik Strobel (88.) und Julian Eisele (90.+1) auf.

FCB geht nochmal leer aus

Sang- und klanglos mit 1:7 (0:3) ging Burlafingen schließlich auch im Wiederholungsspiel gegen den FC Neenstetten unter. Semih Ses (2.), Marcel Steck (19.) und Simon Wörz (22.) machten schon zur Pause alles klar. Nach Wiederanpfiff waren noch Dennis Kretschmann (69., 85.), Ses (71.) und Sener Berber (77.) erfolgreich. Den Ehrentreffer markierte Tobias Maier (73.).